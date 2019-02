Cancer : stop aux chirurgies illégales !

« Nous appelons à une réorganisation majeure de la chirurgie du cancer », c’est le mot d’ordre des spécialistes qui ont publié une tribune lundi matin sur Europe1.fr pour dire stop aux chirurgies illégales du cancer. Selon un rapport de l’Assurance maladie, 115 services sur les 571 qui ont facturé des opérations pour des cancers du sein en 2014 n’avaient pas l’autorisation de le faire, faute d’expertise suffisante.

« La chirurgie du cancer nécessite une expertise technique que seuls un enseignement et un entraînement intensifs et spécialisés peuvent produire », expliquent les signataires de cette tribune. Parmi eux, Pr Fabien Reyal, chef de service de chirurgie sénologique, gynécologique et reconstructrice à l’Institut Curie à Paris ajoute que ces opérations doivent être faites dans des structures qui rassemblent des radiologues, des oncologues médicaux, des généticiens… des spécialistes dont les interactions quotidiennes renforcent la qualité des traitements.

Les signataires de cette tribune assurent qu’il n’est pas question d’exclure leurs confrères mais de réorganiser les soins afin d’offrir la meilleure prise en charge possible aux malades du cancer. Chaque établissement habilité à opérer des cancers doit respecter un seuil minimal d’activité : 30 interventions par an pour les cancers du sein ou encore 20 par an pour les cancers gynécologiques.