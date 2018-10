Cancer : l’intelligence artificielle, nouvelle arme pour l\'immunothérapie ?

L’intelligence artificielle va-t-elle devenir une nouvelle arme pour lutter contre le cancer ? Des chercheurs de l’Institut Gustave-Roussy, CentraleSupélec, l’Inserm et l’Université Paris-Sud, sont parvenus à développer un algorithme qui peut analyser seul des images de scanner pour déterminer si un patient répondra à un traitement d’immunothérapie.

L’immunothérapie ne vise pas directement la tumeur. Elle agit principalement sur le système immunitaire du patient pour le rendre apte à attaquer les cellules cancéreuses. Ces traitements représentent un véritable espoir mais les chercheurs estiment que seuls 25 à 35% des patients en tirent un réel bénéfice. L’intérêt de cette intelligence artificielle est de pouvoir déterminer qui sont les patients qui répondront au traitement à partir d’un simple scanner. Pr Eric Deutsch, cancérologue radiothérapeute à Gustave Roussy (Villejuif) explique que grâce à de système, le choix du bon traitement pour le bon patient sera plus rapide et plus efficace. Et il pourra se faire sans biopsie, un examen qui peut être invasif et douloureux.

Si les résultats de cette étude sont encourageants, la prochaine étape sera de valider le fonctionnement de cette intelligence artificielle sur une plus grande série de patients.