Cancer du sein : Serena Williams enlève le haut pour sensibiliser au dépistage

Pour sensibiliser à l’auto-palpation, la championne de tennis apparaît dans une vidéo seins nus, les mains sur la poitrine. La vidéo a déjà été vue près de 2 millions de fois.

"En ce Mois de sensibilisation au cancer du sein, j'ai enregistré une version du tube mondial des Divinyls I Touch Myself pour rappeler aux femmes de réaliser régulièrement un auto-examen", a écrit Serena Williams sur son compte Instagram dimanche 30 septembre. "I touch myself" signifie "je me touche" en français. Le morceau, que la sportive chante a capella, a été co-écrit par la chanteuse Chrissy Amphlett, décédée d'un cancer du sein en 2013. En 24h, la vidéo a déjà été vue près de 2 millions de fois.

"Oui, cela m'a demandé un effort, mais je l'ai fait parce que c'est un sujet qui concerne toutes les femmes, de toutes les couleurs, partout dans le monde. Le dépistage précoce est crucial. Il sauve tant de vies" confie celle qui a remporté 39 titres du Grand Chelem. "Chrissy Amphlett […] nous a légué son tube pour rappeler aux femmes de faire de leur santé la priorité", a-t-elle ajouté.

L'autopalpation doit être réalisée tous les trois mois, à la fin des règles, dès l'âge de 20 ans. Ce geste permet de surveiller régulièrement ses seins et de signaler toute anomalie à son médecin. Plus un cancer du sein est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont élevées.

"Cancer du sein : l'autopalpation, un geste qui sauve !" Sujet diffusé le 18 octobre 2017.