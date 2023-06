Cancer du poumon : une thérapie ciblée permet de réduire de moitié les risques de décès pour certaines tumeurs

Cette thérapie ciblée a été présentée au congrès de Chicago, qui réunit tous les ans les spécialistes du cancer venus du monde entier. En France, cela pourrait concerner 1 500 à 2 000 patients par an.

C'est la présentation scientifique qui a fait sensation dimanche 4 juin, parmi les 2 500 présentées au total lors du congrès annuel international sur le cancer de Chicago. Des chercheurs ont mis en avant une thérapie ciblée qui permet de réduire de moitié la mortalité chez certains patients atteints de cancer du poumon. "Ces résultats vont changer la donne", s’enthousiasme le docteur David Planchard de l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif, qui a participé à cet essai clinique international présenté au congrès de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, et dont les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medecine.

"Ce qui a été montré lors de ce congrès, c'est que le risque de décès de cancer du poumon est diminué de 5%, ce qui est une vraie révolution. On est à peu près sur 300 à 400 patients qui vont être considérés comme guéris de leur cancer du poumon." Docteur David Planchard à franceinfo

Quelque 300 à 400 patients guéris chaque année en France sur les 1 500 à 2 000 concernés par une mutation particulière de leur tumeur du poumon, qu’on appelle EGFR (Epithelial Growth Factor Receptor), et dont le cancer n'est pas encore métastasé. Aujourd’hui, on les opère pour enlever la tumeur, mais avec un gros risque de récidive. "Malheureusement, vous avez à peu près 60 ou 70% des cancers du poumon qui vont récidiver", ajoute le docteur Planchard.

Un comprimé par jour pendant trois ans

Des patients français à Lille, Limoges, Bron, Paris et Lyon ont participé à cet essai clinique international. Juste après l'opération, les médecins leur donnaient un comprimé par jour d'une thérapie ciblée, l'osimertinib, pendant trois ans. Cinq ans plus tard, la majorité n'a fait aucune rechute.

"L'objectif, c'est faire en sorte que vous puissiez dire au patient, cinq ans plus tard, qu'il n'y a plus de maladie. Vous êtes guéri de votre cancer du poumon." Docteur David Planchard à franceinfo

En France, la majorité des malades concernés bénéficiaient déjà de cette thérapie ciblée. Maintenant que son efficacité spectaculaire a été prouvée, ce médicament va devenir le traitement standard pour lutter contre le cancer du poumon, l'un des plus mortels.