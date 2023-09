Cancer du poumon : que sait-on de Tedopi, le nouveau vaccin thérapeutique présenté comme efficace contre des cancers avancés ?

Un essai de phase 3 démontre que ce vaccin, qui n’en est pas vraiment un, réduit la progression de la maladie. C’est une biotech française, implantée à Nantes, qui le fabrique.

Plus de 44% des patients souffrant d’un cancer du poumon étaient toujours en vie un an après avoir pris le vaccin mis au point par la société française Ose Immunotherapeutics, selon les résultats d'un essai clinique publiés lundi 11 septembre dans la revue Annals of Oncology. Que sait-on de ce nouveau traitement qui fonctionne comme un vaccin ?

Tedopi est donc un vaccin thérapeutique. Ce sont des injections d’immunothérapie qui vont booster le système immunitaire et lui apprendre à se défendre contre les cellules cancéreuses.

Dans leur laboratoire, les chercheurs sélectionnent cinq protéines qui ressemblent à la tumeur du patient. Ensuite, ils choisissent des antigènes qui ressemblent à ces protéines et qui vont déclencher la réponse immunitaire. Les lymphocytes T, qui sont les cellules tueuses du système immunitaire, vont reconnaître les cellules tumorales et auront assez de force pour les éliminer.

L’étude publiée dans la revue Annals of Oncology, montre que le vaccin Tedopi réduit le risque de décès de plus de 40% par rapport à une chimiothérapie, ce qui représente un gain de survie moyen d'environ trois mois et demi. Il y a aussi trois fois moins d’effets secondaires, et donc une meilleure qualité de vie pour ces patients.

D'autres types de cancer pourraient répondre au traitement

Ce vaccin ne s’adresse pas à tous les malades atteints d’un cancer du poumon, seulement aux cas les plus graves, ceux qui récidivent, avec des métastases, et qui résistent à tous les traitements existants mais qui ont déjà réagi positivement à une immunothérapie. Cela représente entre 5 000 et 7 000 patients en France, d'après l'auteur de cette étude, le professeur Benjamin Besse. La biotech nantaise qui fabrique ce vaccin vise 100 000 patients par an dans le monde. Mais Tedopi doit encore être testé lors d’un nouvel essai au début de l’année prochaine avant la demande d’autorisation de mise sur le marché en 2027.

Tedopi, est aussi testé contre le cancer du pancréas avec métastase et contre le cancer de l'ovaire en rechute. L'essai en est à la phase 2 avec, là aussi, des résultats prometteurs. D'autres laboratoires développent ce type de vaccin thérapeutique qui agit sur le système immunitaire. Moderna et Merk ont annoncé de bons résultats préliminaires pour leur vaccin contre le mélanome, un cancer de la peau très agressif. Combiné à un anticancéreux et après de la chirurgie, leur vaccin réduit de 44% le taux de récidive et de mortalité.