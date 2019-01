Alerte sur la baisse des dons aux associations

"Toutes nos actions seront impactées"

Avez-vous déjà évalué la baisse des dons à votre association et comment vous l'expliquez?

S.Sabin : "Nous avons eu 8,7 millions de perte en 2017, soit une baisse de 16% par rapport aux années précédentes. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. D'un côté, la hausse de la CSG a fragilisé les retraités. Il y aussi eu la la suppression de l’ISF qui nous a impacté et globalement la baisse du pouvoir d’achat. Tout cela fait que cette tendance baissière se confirme encore cette année. Ce n’est pas une crise de la générosité mais bien une crise du porte-monnaie."

Concrètement quelles vont être les répercussions sur vos actions?

S.Sabin : " On estime que 16 % de dons en moins cela va impacter toutes nos actions. Ce n’est pas fléché sur une action en particulier mais cette érosion va se répercuter sur toutes les missions de La ligue contre le cancer. Par exemple, une quinzaine d’équipes de recherche pourraient ne plus être financées en 2019 ou nous pourrions ne plus financer certains doctorats de recherche. Il faut savoir que l'association est le premier financeur privé sur la recherche avec 36 millions d'euros chaque année. L'autre secteur qui pourrait être touché c'est l'aide aux malades et à leurs proches qui représente 21 millions chaque année. Au total, 14 000 familles sont aidées financièrement pour leurs dépenses quotidiennes mais aussi pour leurs dépenses de santé. Tout cela pourrait diminuer en 2019."

Si vous souhaitez aider la ligue contre le cancer, il est encore temps. Vous pouvez faire vos dons sur le site www.ligue-cancer.net ( https://www.ligue-cancer.net) ou via les comités départementaux de la ligue contre le cancer.