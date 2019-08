Santé : elle a gagné sa bataille contre la leucémie grâce au don du sang

Les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie à l'âge de 6 ans. Pendant neuf mois, Clémence Ménard a enchaîné les chimiothérapies et les transfusions sanguines.

"La leucémie c’est une maladie qui attaque les défenses immunitaires de l'organisme, donc les traitements permettent de supprimer les cellules, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il faut bien les remplacer par quelque chose, et ce quelque chose c'est le don du sang", explique la jeune fille. À la fin de son traitement, Clémence subissait des transfusions de sang et de plaquettes quotidiennement.

"On a envie de les remercier"

Aujourd'hui, à 20 ans, elle est totalement guérie et étudie le management hôtelier. Elle a encore du mal à regarder les photos de cette période de sa vie. Reconnaissante envers les médecins qui l'ont soignée, Clémence l'est tout autant envers ses donneurs. "On a envie de les remercier même si on ne sait pas qui ils sont", confie-t-elle. À cause de sa maladie, la jeune fille n'a pas le droit de donner son sang, alors c'est en partageant son histoire qu'elle espère à sa manière convaincre d'autres personnes.

