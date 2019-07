Le projet de loi bioéthique présenté en conseil des ministres

En duplex depuis le palais de l’Élysée, notre journaliste Chloé Tixier nous explique en détail les enjeux du projet de loi bioéthique et sa mesure phare, la PMA pour toutes. Cette dernière était jusque-là "réservée aux couples hétérosexuels souffrant d’infertilité. La procréation médicalement assistée (PMA) est désormais ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules et sera complètement remboursée par la sécurité sociale."

La levée partielle de l’anonymat

"Autre mesure très importante, la levée partielle de l’anonymat du don de sperme. Désormais les enfants nés d’un don pourront accéder à leur majorité à des données non identifiantes comme l’âge ou la caractéristique physique du donneur." L’identité physique ne pourra être révélée qu’avec l’accord du donneur. C’est une réforme sensible, plusieurs fois repoussée qui pourrait susciter des débats houleux à l’Assemblée nationale où elle sera examinée en septembre.

Le JT

Les autres sujets du JT