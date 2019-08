Clonage : quand un généticien fait de l'anticipation

La trilogie "L'Éveil" du biologiste Jean-Baptiste De Panafieu raconte comment un mystérieux virus a doté les animaux d'intelligence. Une fiction et un roman d'anticipation, mais la réalité peut-elle dépasser la fiction ? "On peut imaginer qu'elle la rattrape en tout cas. Si dans cette tentative, des cellules humaines s'échappent de l'organe qui est destiné à être fabriqué et colonisent le cerveau, on pourrait imaginer que l'animal soit doté d'un cerveau humain. Là c'est de la science-fiction. Les chercheurs se posent la question de ce risque…", explique-t-il.

Finalement, y'a-t-il une ligne rouge ? "Des questions se posent. Si on injecte des cellules humaines dans un animal, à partir de quand reste-t-il animal et quand devient-il humain ?", questionne Jean-Baptiste De Panafieu.

Quel rapport homme-animal ?

Faut-il passer par là pour améliorer la santé de l'Homme ? "On a besoin d'organes à greffer. Les donneurs ne sont pas en nombre suffisant. Les organes fabriqués par des animaux seraient une piste intéressante", avance le biologiste.

Est-ce possible en France ? "Jusque-là, la loi de la bioéthique était floue sur la question. Elle interdisait les recherches sur les embryons humains, mais pas les animaux (…) sur les animaux les choses devraient être complètement ouvertes".

Les recherches vont de plus en plus loin, quel rapport y'a-t-il à l'animal en fin de compte ? "Il se pose la question de l'animal qui est en nous. La différence entre l'animal et l'humain. Et on peut se poser la question de modifier l'animal pour notre bien propre", termine Jean-Baptiste De Panafieu.

