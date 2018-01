Cancer : un test sanguin pour dépister la maladie

Grâce à une simple prise de sang, on pourrait dépister un cancer. Un dépistage qui est à l'étude en ce moment et qui est expliqué sur le plateau de France 3 par la journaliste Claudine Gilbert. "L'idée c'est de repérer dans le sang l'apparition du cancer, bien avant les premiers symptômes et même quand la tumeur n'est pas encore visible à l'imagerie". Dans cette nouvelle étude, les chercheurs américains se penchent sur les huit cancers les plus courants comme le pancréas, l'estomac, les ovaires, les poumons ou encore le cancer du sein.

Il a fonctionné dans 70% des cas

Ce test a quelques avantages, comme le fait d'être non invasif et d'être abordable, puisqu'il coûte 400 euros. "En permettant une détection précoce, il augmente les chances de guérison", explique Claudine Gilbert. Mais il n'est pas infaillible puisqu'il a fonctionné dans seulement 70% des cas. "Inutile d'instaurer un dépistage généralisé à toute la population. Pour les personnes ayant déjà eu un cancer, ce test sanguin permet de mieux anticiper une éventuelle récidive", conclut la journaliste.

