Bibliothérapie : comment soigner les maux par les mots

Quand la lecture devient un soin. A l’hôpital de Castres, dans le Tarn, un médecin en soins palliatifs a eu l’idée il y a trois ans de proposer à ses patients une thérapie par les livres : la bibliothérapie.

Plus qu’une simple lecture, les mots deviennent alors des médicaments qui apaisent les angoisses et invitent au voyage et au dialogue. En ce sens, la bibliothérapie constitue un véritable soin relationnel qui met le patient en confiance et l’invite à confier ses craintes.

Les textes, courts pour ne pas fatiguer les malades, agissent un peu comme un antalgique : il apaisent les douleurs et détournent l’attention du patient à l’occasion par exemple d’un soin stressant. Pour mener à bien ce projet, soignants, psychologues et bénévoles travaillent ensemble. La bibliothérapie constitue donc un outil de soin et de prévention efficace et complète parfaitement la prise en charge globale des patients, en leur offrant des instants inestimables.