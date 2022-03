Bactérie E.Coli : les pizzas Buitoni accusées d’au moins 41 cas de contaminations

La pizza Buitoni de la gamme Fraîch’Up est une pizza potentiellement dangereuse. Elle peut contenir une bactérie redoutable : Escherichia coli plus communément appelée E. Coli. La bactérie serait responsable d’au moins 41 intoxications graves. Dans un hôpital, Noa, trois ans, a vu son pronostic vital engagé. "Il a dû manger trois morceaux, nous (...) on en a mangé également, on n'a rien eu et là lui ça va lui coûter des séquelles, une semaine d’hospitalisation et un traumatisme qu’il va garder", témoigne un membre de sa famille.



Le ministère de la Santé recommande de jeter ces pizzas

La bactérie E. Coli peut entraîner une grave altération des organes vitaux dont les reins. Les enfants sont particulièrement touchés. Deux d’entre-eux seraient déjà morts suite à une contamination. À l’usine, personne ne comprend comment cette infection a pu se produire. "À ce stade, nous sommes dans l’investigation, nous cherchons à comprendre ce qu’il se passe", déclare Jérôme Jaton, le directeur général industriel de Buitoni. Cependant certains symptômes doivent alerter comme des diarrhées sanglantes, une fatigue excessive, ou de la fièvre. Le ministère de la Santé recommande de jeter ce type de pizzas.