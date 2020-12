Antilles : les gestes barrières bien loin des préoccupations des vacanciers

Dans les Antilles, la circulation du coronavirus est au plus bas : plages, restaurants et hôtels sont ouverts et très peu de restrictions sont imposées. Les touristes venus de métropole ont été nombreux à être séduits par des vacances de fin d’année au soleil. "On a cette chance de pouvoir être sur l’île et de profiter de ses bienfaits", s’extasie un vacancier rencontré sur la côte ouest de la Martinique.

Les groupes s’agglutinent sur les plages

Cet afflux soulage le secteur du tourisme qui a beaucoup souffert. "Ça fait du bien et il était temps que ça arrive, car depuis neuf mois, c’est assez compliqué", explique Olivier Paul, gérant de résidences touristiques qui affichent complet. Les restaurateurs soufflent de nouveau également. "Le dimanche, ça fonctionne énormément, on triple notre journée", se réjouit la gérante d’un restaurant, souvent obligée de rappeler à l’ordre ses clients. "C’est tous les jours, on dirait des gamins, il faut tout le temps leur rappeler le port du masque", se résigne-t-elle. Si les groupes s’agglutinent sur les plages, pour le moment, les taux d’incidence sont bien inférieurs à ceux de la métropole.

