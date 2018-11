VIDEO. Plats cuisinés réchauffés à même la barquette, aliments industriels : que mangent vos enfants à la cantine ?

A la cantine de Roissy-en-Brie, en région parisienne, la livraison qui vient d'arriver pour le repas de midi va être contrôlée par le responsable de la restauration scolaire. Dans sa barquette plastique, le plat du jour ne fait pas très envie : des "pâtes à la ratatouille bio", indique l'étiquette, fabriquées le 8/10, et servies trois jours plus tard. Comme dans la plupart des cantines, ici, on ne cuisine plus. On sert du réchauffé – à même la barquette en plastique. Ce jour-là, seule la sauce tomate et la vinaigrette ne sont pas industrielles.

Pour ces "aiguillettes de poulet bio panées aux corn-flakes" surgelées, l'origine indiquée pour la volaille est imprécise : "UE ou Brésil". Impossible de savoir dans quelles conditions elle a été élevée. La cantine reçoit-elle souvent de ces produits issus de l'industrie agroalimentaire, dont la production manque parfois de transparence ? "Ça arrive", confirme le responsable.

Les produits ne correspondent pas toujours au menu annoncé… et au bon de livraison

Depuis deux ans, selon ce dernier, les repas correspondraient de moins en moins au menu annoncé. La qualité des aliments livrés par la cuisine centrale aurait baissé. "Au départ, on avait une qualité qui était correcte et qui correspondait un peu à une qualité de restauration collective (…), mais depuis quelque temps, je pense qu'il y a moins de cuisiné, qu'on fait plus appel à l'agroalimentaire, donc des produits qui, à mon sens, pourraient être cuisinés sur place et ne le sont pas."

La cuisine centrale s'est pourtant engagée à fournir régulièrement des produits de qualité, bio. Ce midi, ce devait être les pâtes et les yaourts. Sans prévenir la cantine, elle lui a fourni des yaourts non labellisés, alors que le bon de livraison précise "petits-suisses bio". Et, indique le responsable, "ça arrive fréquemment".

