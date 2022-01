Envoyé spécial / France 2

Ils gagnent trop pour avoir droit à des aides, mais pas assez pour pouvoir s'en passer... Le 6 janvier 2022, "Envoyé spécial" donne la parole à ces Français dont le niveau de vie dégringole à chaque hausse des prix, représentants d'une classe moyenne qui se sent de plus en plus déclassée.

Laetitia et Nicolas vivent dans la région parisienne. Parents d'un enfant unique, Jules, 9 ans, ils n'ont droit à aucune aide de l'Etat. Ils font partie de la classe moyenne, disposent de revenus qu'ils estiment corrects, mais la baisse régulière de leur budget les inquiète. En août 2021, pour faire leurs courses, ils se sont résolus à changer de supermarché : ils fréquentent désormais une enseigne discount, ce qui leur permet de réduire leurs dépenses. Une équipe d'"Envoyé spécial" les y a suivis.

Ce changement "par nécessité" s'est accompagné d'un "sentiment de colère", confie Laetitia, frustrée de ne pas pouvoir choisir son magasin d'alimentation "par conviction". La baisse de leur pouvoir d'achat les contraint à calculer à l'euro près, à comparer les étiquettes, à choisir pour Jules les goûters en promotion, ou à préférer le steak haché à la bavette, trop chère...

"On a l'impression de ne pas bien gagner notre vie"

"On a l'impression de régresser. De repartir un peu en arrière. Normalement, on devrait aller de l'avant, regrette Nicolas. Oui, on est déçus, on a l'impression de ne pas bien gagner notre vie, par rapport aux dépenses du foyer."

Ces contraintes sont tout de même l'occasion d'un petit jeu lors du passage en caisse : qui va deviner le montant de l'addition ? Ce jour-là, c'est Nicolas qui s'approche le plus du total de 96 euros. Une somme qui reste "non négligeable", mais qui représente la moitié de ce qu'ils dépensaient dans l'enseigne précédente.

Extrait de "Classes moyennes : la colère des sans-aides", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 6 janvier 2022.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".