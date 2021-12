BRUT

Bérangère Fagart, cheffe du restaurant Sélune et membre de la communauté Écotable propose un menu festif et écolo pour les fêtes. Pour l’apéritif, elle suggère quelque chose de végétal : un guacamole sans avocat pour respecter la saisonnalité des légumes. "En hiver, on a le brocoli et le poireau, par exemple, qui permettent de faire une très bonne alternative à l'avocat pour un bon guacamole", conseille la cheffe.

Pour l'entrée

Bérangère Fagart propose un carpaccio de Saint-Jacques. "À Noël, on pense souvent au saumon fumé ou aux crevettes roses, c'est des produits qui viennent de très loin, des produits d'élevages intensifs, donc il faut éviter au maximum", explique la cheffe. À l'inverse, la coquille Saint-Jacques est élevée en France. Aussi, elle invite à se procurer les Saint-Jacques chez un petit commerçant. En accompagnement, elle soumet l'idée d'un coulis de betterave rouge et un coulis de betterave jaune, qui sont des légumes d'hiver.

Pour le plat

"Pour le premier plat, on a misé sur une recette végétarienne. C'est pas parce que c'est végétarien que ce n'est pas gourmand, au contraire", souligne Bérangère Fagart. La cheffe a donc réalisé une croûte aux champignons du Jura. "C'est une recette à base de pain de campagne que vous venez toaster, qui est recouvert d'une petite crème fraîche crue réduite avec des champignons, tout ça déglacé avec un petit vin bio du Jura, je vous promets que c'est pas dégueu", développe-t-elle. En second plat, Bérangère Fagart propose une pintade fermière à la sauce poulette.

Pour le dessert

"Pour le dessert, on a choisi du chocolat. On sait tous que le cacao vient de loin, comme c'est les fêtes on peut se faire ce petit plaisir par contre il faut faire attention à la manière dont on choisit son chocolat", dit Bérangère Fagart. Elle conseille notamment de se rendre directement chez un chocolatier de confiance.