Le chef Mohamed Cheikh propose une recette anti-gaspi qui permet de réutiliser vos pains au chocolat rassis : le pudding de pains au chocolat. Découvrez la recette.

Mohamed Cheikh, chef parisien, explique l'origine de la recette du pudding de pains au chocolat : "On l'a élaborée à l'époque où j'étais chef au Sofitel avec mon équipe. Souvent, sur les petits déjeuners, quand on a des buffets de viennoiseries, on s'est dit qu'on ne pouvait pas donner ça au personnel en trop grosse quantité. Du coup, on a cherché à les réutiliser et les reproposer d'une autre manière sur le petit déjeuner." Le succès a été tel que le pudding se vendait plus que les viennoiseries elles-mêmes. "C'était un peu le paradoxe, on avait parfois besoin de cuire des viennoiseries pour pouvoir faire du pudding", s'amuse le chef.

Une recette simple avec des ingrédients du placard

Pour réaliser ce pudding, il suffit d'avoir des pains au chocolat rassis (ou d'autres viennoiseries comme des croissants ou pains aux raisins), des œufs, du sucre, du lait, de la crème, de la cannelle moulue et du sucre cassonade. "L'objectif, c'est de réaliser une recette anti-gaspi avec les éléments qu'on a déjà à la maison, pas d'avoir 50 000 ingrédients en plus", souligne Mohamed Cheikh. Les pains au chocolat sont déchirés pour bien s'imbiber du mélange d'œufs, sucre, lait, crème et cannelle. Le tout est versé dans un moule à cake préalablement sucré, puis cuit 45 minutes à 180°C en four non ventilé.

L'anti-gaspi, une philosophie pour le chef

Pour Mohamed Cheikh, ne rien gaspiller en cuisine est naturel. "J'ai eu la chance d'avoir fait des journées avec des producteurs, des ostréiculteurs. Tu te dis que c'est un travail tellement de dingue, cette huître tu ne vas pas aller la jeter à la poubelle parce qu'il y a des gens qui les fabriquent, c'est un produit vivant", explique-t-il. Le chef propose aussi une recette de limonade maison à base de vieux citrons : les zestes sont râpés, le jus pressé puis mélangé à du sucre, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau pétillante. "Plus le citron est fatigué, plus il est mûr aussi, donc le jus qu'on extrait est top", assure-t-il.