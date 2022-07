Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l’Espagne a récemment approuvé un projet de loi prévoyant jusqu’à 60 000 euros d’amende pour les bars et restaurants participant à ce gâchis de nourriture.

Chaque année en Espagne, environ 1,36 million de tonnes de nourriture sont gaspillées. Cela représente environ 31 kilos par personne. Pour Brut, l’activiste Diego Garcia-Vega témoigne.

“Dans leur équation économique, gaspiller de la nourriture, c’est rentable”

“La nourriture leur coûte très peu, car ils l’achètent à grande échelle. Donc, pour le supermarché, ça vaut le coup de jeter une grande partie de ces carottes, tant qu’ils ont la garantie qu’ils en vendront quelques-unes.”

Diego Garcia-Vega est scientifique et activiste. Pour lui, le secteur de l’alimentation est celui qui a le plus “gros impact sur la planète”.

“Nous jetons 40 % de la nourriture que nous produisons, ce qui représente un impact et une consommation de ressources naturelles considérable, pour rien. C’est comme si recouvrait toute la Russie de cultures et qu’au lieu de les consommer, on les jette.”

Récemment, l’Espagne a approuvé un projet de loi visant à réduire le gaspillage alimentaire dans le pays.

Avec ce texte, le gouvernement pourra obliger les établissements à rendre publique la quantité de nourriture qu’ils jettent chaque année, proposer les restes à leurs clients, ainsi que faire des réductions sur les produits qui se périment bientôt.