Le coca serait corse, le ketchup chinois… Aïtor Alfonso, auteur de “La Faim de l’histoire”, revient sur les origines des produits de grande consommation.

“Le ketchup vient de ketsiap qui en chinois veut dire saumure de poisson. Ce kestiap chinois est d’abord adapté en Malaisie puis ce sont les colonisateurs anglais au 18e siècle qui s’emparent de la sauce, l’adaptent et l'appellent ketchup” explique Aïtor Alfonso, auteur de “La Faim de l'histoire”. Pour que le ketchup ressemble à celui que l’on connaît aujourd’hui, il faut attendre l’action de Henry Heinz, immigré allemand installé à Atlanta, aux Etats-Unis, qui incorpore de la sauce tomate et du sucre à la sauce. Cette recette séduit rapidement le grand public, elle devient “un best-seller des sauces mondiales”.

Le vin Mariani ancêtre du Coca-Cola

Saviez-vous que le Coca-Cola a des origines corses ? En 1863, Angelo Mariani, un inventeur corse, “a eu l’idée de mélanger du vin rouge avec des extraits de feuilles de coca, cette plante des Andes dont le principe actif est la cocaïne” décrit Aïtor Alfonso. Cette boisson particulièrement “revigorante”, “le vin Mariani”, séduit à l’époque Émile Zola et Alexandre Dumas qui “en étaient vraiment accro”. De l’autre côté de l’Atlantique, un pharmacien installé à Atlanta, encore une fois, décide de vendre du vin Mariani dans sa boutique. Mais la prohibition tombe : il n’est plus autorisé à vendre de l’alcool. Il choisit alors de substituer le vin mais du soda sucré. Le Coca-Cola est né.

Concernant les frites, elles connaissent un succès fou au 19e siècle grâce à Jean-Frédéric Krieger, connu sous le nom de “Monsieur Fritz”, “un Bavarois qui a découvert les rôtisseries et les frites à Paris” et qui va démocratiser la frite en Belgique. “Tout le monde aime les frites. Mais personne n'aime faire des frites à la maison. Et donc, évidemment, l'industrie a inventé la chips comme objet de substitution” précise Aïtor Alfonso. Les origines du chocolat remontent aux Aztèques du Mexique. A l’époque, il s’agit d’une “boisson mousseuse très amère. On raconte que l’empereur de l'empire aztèque en buvait plusieurs litres par jour dans des coupes d'or fin”. Quelque temps plus tard, les Espagnols l’introduisent en Europe et progressivement, avec l’arrivée du sucre, au 16e siècle, il perd son amertume. “On a d'abord inventé le chocolat sous forme liquide puis sous forme de tablette pour pouvoir le transporter, le vendre et l'industrialiser” commente Aïtor Alfonso.