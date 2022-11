Brut.

Il s’est nourri de plantes qu’il trouvait dans les parcs, au bord des routes… en plein New York. Rob Greenfield, militant écologiste, a voulu prouver qu’il était possible de vivre de sa cueillette, et ce pendant un mois. Brut est allé à sa rencontre.

“Je viens d’entrer dans mon saladier”, montre Rob Greenfield en pointant du doigt une parcelle de plantes sauvages. Cet activiste qui milite pour la protection de l’environnement s’est fixé un objectif: se nourrir uniquement de plantes qu’il trouve dans la nature, à l’état sauvage. Une mission pas si facile, puisqu’il habite à New York. “Pas d’épiceries, pas de restaurants, même pas de jardins potagers! Tout ce que je mange, je dois le trouver à l’état sauvage. Que ce soit dans des parcs en ville, sur des friches urbaines ou en pleine nature.”

“Je veux me nourrir d’aliments sans faire de mal à la Terre”

“Pour moi, ce n’est pas un projet survivaliste. Je le fais pour profiter de la vie, pour m’épanouir et me sentir bien. J’ai mangé plus de 100 aliments différents trouvés dans la nature ce mois-ci et en ouvrant les yeux, j’ai vu que j’avais à peine effleuré la surface de tout ce qui existe. Je me sens vraiment plus présent et connecté plus profondément avec la Terre”, explique-t-il.

“Est-ce que je fais des repas complets? Absolument. Je me nourris principalement de riz sauvage, de gibier ou de poisson, de plusieurs herbes et épices et de toutes sortes de légumes et de baies.” Depuis son expérience, Rob Greenfield organise régulièrement des initiations à l’art de la cueillette. Il veut notamment faire réagir à l’impact négatif de l’industrie agro-alimentaire sur la planète. “Depuis 10 ans, je réfléchis à notre système agro-alimentaire mondial et à toutes les façons dont il fait autant de ravages. Je veux me nourrir d’aliments qui poussent dans la nature, sans faire de mal à la Terre.”