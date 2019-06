Viande : les Français consomment moins, mais mieux

En rôti ou en filet, bœuf, porc ou volaille, les Français aiment toujours la viande. 87,5 kilos par personne ont été consommés par habitant l'an dernier, soit 240 grammes par jour, selon l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer France AgriMer. C'est un peu plus qu'en 2017, mais moins qu'en 1998, ou la consommation était de 93,6 kilos par personne. Dans ce restaurant à Toulouse (Haute-Garonne), tomber sur une table où la viande n'est pas au menu n'est pas aisé. Si on trouve des "viandards", certains ont baissé leur consommation.

Consommer local

"Avant j'en mangeais tous les jours, maintenant on en mange deux fois par semaine maximum", confie un client. Scandales sanitaires, faux steaks hachés, lasagnes à la viande de cheval, mais aussi actions coup de poing des militants antispécistes pour dénoncer les maltraitances envers les animaux... la viande a perdu en réputation. Mais les clients sont de retour, peu importe la viande. La consommation a augmenté en 2018 de + 1,3% pour le bœuf, de + 1,1% pour le porc et de + 6,7% pour la volaille. Les particuliers sont d'ailleurs en recherche de qualité et sont prêts à mettre le prix pour consommer local.

