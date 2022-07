Vacances : la Fraiseraie, véritable institution de la glace à Pornic

Sur la Ria de Pornic (Loire-Atlantique), au pied du château, la Fraiseraie est une attraction touristique à elle seule. La file d'attente est immense et les clients sont satisfaits de se rafraîchir avec la fameuse glace à la fraise qui a fait la réputation de l'entreprise familiale. "C'est du vrai fruit, pas du synthétique", souligne une mère de famille qui ne manque pas le rendez-vous chaque été. Même son de cloche quelques mètres plus loin. "Une tuerie. Je n'aime que celle-là. Ailleurs, je ne mange pas de glaces."



Des confitures et de la pâtisserie prennent le relais

Derrière ce succès, cinq hectares de serres qu'Alain Têtedoie, PDG depuis qu'il a racheté la Fraiseraie il y a six ans, ne manque pas de visiter pour "sentir le produit dans le sens propre et figuré du terme". Un lieu qui a vu défiler des générations entières de saisonniers pornicais. "Je préfère ça que de me retrouver dans un fast-food et de temps en temps, on en goûte un peu", avoue l'actuelle employée d'été. Avec désormais quatorze boutiques à son actif en Loire-Atlantique et en Vendée, la Fraiseraie se porte à merveille. La recette magique de la réussite ? Des fraises et du sucre, rien d'autre.