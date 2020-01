Tendance : cuisiner une fois des petits plats pour la semaine

Cuisiner cinq plats en deux heures c'est le rituel dominical de Sabrina Pommier. Depuis deux ans elle fait du batch-cooking : elle cuisine une fois par semaine en lot tous les repas que sa famille mangera dans la semaine. "Le fait de rentrer le soir et de ne pas avoir ni à penser à ce qu'on mange ni à passer trois heures en cuisine, c'est génial", explique-t-elle. Une purée maison pour le lundi ou un tajine de légumes le mardi, autant de plats simples et équilibrés qu'elle cuisine en même temps.

Un gain de temps, mais aussi d'argent

Le batch-cooking est un gain de temps, mais aussi d'argent. En planifiant ses courses et ses repas à l'avance, la mère de famille a réduit d'un tiers ses dépenses alimentaires. Elle partage ensuite ses recettes à ses abonnés sur les réseaux sociaux. La tendance attire de nouveaux adeptes dans les cours de cuisine. Dans un atelier de cuisine nantais, les apprentis cuisiniers sont venus chercher des conseils et des recettes. La promesse du cours est de cuisiner en lot, vite, bien et sainement.

