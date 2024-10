Taxe sur les charcuteries avec nitrites : "Il y a le pollueur-payeur, là, c'est le tueur-payeur", lâche le député MoDem Richard Ramos

"Il y a le pollueur-payeur, là, c'est le tueur-payeur", lâche le député MoDem du Loiret Richard Ramos, invité vendredi 18 octobre sur franceinfo pour défendre sa proposition de taxe à 10 centimes le kilo sur la charcuterie qui contient des nitrites, qu'il veut inclure dans le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2025. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a confirmé en 2022 un lien entre exposition aux nitrites et cancer colorectal.

Les nitrites tuent, "notamment les plus pauvres"

"La science a parlé, on sait que les nitrites, ça tue, et on sait que la charcuterie qui en contient tue, et tue notamment les plus pauvres", explique le député, qui "espère dans les mois qui viennent arriver à les interdire. Mais dans un premier temps, il faut une taxe qui est 'tueur-payeur'".

Richard Ramos ironise sur les propos des industriels qui mettent en avant une volonté de "segmentation du marché". Il traduit ainsi leurs propos : "Ça veut dire qu'on fabrique deux alimentations en France, une pour les pauvres qui ont le droit de crever avec du nitrite, et une pour les riches qui payent jusqu'à 40 centimes d'euros plus cher la tranche, et qui eux auraient le droit ne pas mourir. Alors qu'on sait que le surcoût [de fabrication d'un jambon sans nitrite] est de 3 centimes". "Les industriels font de la marche sur les gens qui ont les moyens, et ils font du volume sur les pauvres qui ont le droit de crever", s'indigne le député.

"Il faut faire en sorte que ça s'arrête"

L'élu balaie également l'argument industriel d'une meilleure conservation du jambon grâce à l'utilisation de nitrites. "Il est archi faux ! Vous voyez bien qu'il y a des centaines de millions de ventes de tranches de jambon sans nitrites. On a le jambon de Parme qui n'en a jamais contenu, on a le jambon de Bayonne qui a décidé de ne plus en mettre, on a le jambon corse qui n'en a jamais eu. Donc tout ça, ce sont des balivernes", affirme Richard Ramos. "C'est une question d'argent, et il faut faire en sorte que ça s'arrête", résume-t-il.

Le député MoDem espère enfin faire voter l'interdiction pure et simple des nitrites avec "un ensemble de gens transpartisans", du PS, des Ecologistes, du camp présidentiel et des LR, "pour faire en sorte que le nitrite arrête de tuer".