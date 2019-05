Supermarchés : le risque des aliments ultra-transformés

Jambons sous-emballages, pâte à tartiner, desserts aux fruits et boissons sucrées, la liste des produits transformés est longue dans les supermarchés. Une nouvelle étude scientifique, publiée jeudi 30 mai, stipule que leur consommation engendre des risques cardio-vasculaires. "Dans le cadre de cette étude, sur plus 105 000 adultes de la population française, on a observé que lorsque la part des aliments ultra-transformés augmentait de 10 points, on avait une augmentation de 12 % des risques cardio-vasculaires", explique Mathilde Touvier, chercheuse épidémiologiste à l'INSERM.



Plusieurs pistes de facteurs

Comment ces aliments provoquent-ils des maladies ? Les chercheurs travaillent sur plusieurs hypothèses : l'excès de calories, transformation chimique, les additifs alimentaires ou encore le contact avec les emballages plastique. Pour repérer ces produits, les scientifiques se fient à leur composition. Conservateurs, colorants, ainsi que la longue liste des additifs commençant par la lettre E.





