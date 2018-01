"Sugarland": une expérience du sucre marquante pour Kyan Khojandi

Sugarland montre comment l'Australien Damon Gameau a dégradé sa santé rien qu'en consommant "des produits industriels. Pas de glaces, de sucreries, de sodas. Un régime basique finalement", précise Kyan Khojandi dans le Grand Soir 3 ce mercredi.

La voix française du héros de ce documentaire confie qu'il a "décidé de faire l'inverse. Je n'ai pas consommé de sucre pendant vingt jours. Il y a des effets de sevrage. J'avais des flashs d'envie de sucre".

"Arrêtons d'abuser"

Dans ce documentaire visible au cinéma à partir de ce mercredi, "ce que j'ai vraiment appris, c'est à lire une étiquette et qu'il y a du sucre dans beaucoup de produits transformés, même les soupes", explique l'humoriste français.



Sugarland a été réalisé en Australie. "Ce serait une excellente idée de faire la même expérience en France. Même si on a encore une bulle de gastronomie. Il y a beaucoup de diététique dans les écoles, de nutrition", estime Kyan Khojandi.



"Le message du film n'est pas de dire que le sucre est un poison, on a besoin de sucre, mais de dire qu'on en mange trop parce qu'il y en a partout. Faisons-nous plaisir en mangeant sucré, mais arrêtons d'abuser avec du sucre dans tout", conclut le cinéaste français.

