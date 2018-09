Solidarité : une épicerie pour accompagner les familles

On vient y faire ses courses une fois par semaine, sur rendez-vous. Et on fait systématiquement ses achats avec des bénévoles. Dans cette épicerie solidaire située à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, les clients ne sont pas des anonymes, mais des personnes qui ont besoin d'être aidées dans la gestion de leur budget. "La bénéficiaire a le droit à 6 euros de courses. Je calcule le montant de ses courses et je l'aide à choisir des produits", explique Catherine Pokos, une bénévole. De l'épicerie, mais aussi des fruits, des légumes et des produits frais sont proposés à des prix imbattables.

Une aide hebdomadaire pour 80 familles

"Si je n'avais pas cette épicerie, je ne pourrais pas manger, constate Brenda, une cliente de l'épicerie. Cela me permet de manger des légumes, un peu de viande, ça m'aide beaucoup." Le montant d'achat est plafonné à six euros pour une personne seule. Pour rester dans la réalité, les bénévoles rappellent à la caisse le coût réel des produits achetés. "En magasin, j'aurai dû payer 52 euros. Je n'ai pas les moyens de mettre 52 euros de courses par semaine", précise Brenda. Les prix sont cassés, mais les produits ne sont pas donnés. Pour beaucoup de clients, cela fait la différence. "On garde notre dignité", témoigne une cliente. Chaque semaine, cette épicerie vient en aide à 80 familles.

