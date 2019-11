Solidarité : les collectes de décembre sont lancées

Pâtes, conserves, biscuits... les Français étaient appelés à donner. Samedi 30 novembre, la Banque alimentaire a lancé la collecte à l'entrée des supermarchés. Pourtant, les Français ont moins donné cette année, avec 225 € en moyenne contre 246 € en 2018. Parmi les principales explications, la hausse de la CSG pour les retraités, les principaux donateurs. "La mise en place du prélèvement à la source a pu créer un petit peu de confusion, (...) et ça peut justifier une baisse des dons", explique Nolwenn Poupon, porte-parole de France générosités.

La défense de l'environnement plébiscitée par les donateurs

Si certaines associations sont à la peine, d'autres voient de plus en plus de dons affluer. C'est le cas de la protection des animaux et de la défense de l'environnement. Greenpeace France assiste a une augmentation de 10% chaque année. Le mois de décembre est crucial pour les associations, car il représente près de 20% des dons de l'année.

