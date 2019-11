Solidarité : la Banque alimentaire collecte les denrées avant Noël

Un week-end pour récolter plus de 11 000 tonnes de dons. Du samedi 30 novembre au 1er décembre, la banque alimentaire organise son opération annuelle pour aider les plus démunis. À l'entrée d'un supermarché lillois (Nord), l'élan de générosité est au rendez-vous et remplit bien vite les caddies des 80 bénévoles présents. Ces denrées récoltées vont être distribuées tout au long de l'année. Elles sont d'abord empaquetées pour rejoindre l'un des 79 entrepôts de France.

L'équivalent de 23 millions de repas

Un week-end crucial qui représente 20% des denrées collectées chaque année. Si le volume reste stable, le contenu change. "On a de plus en plus de produits plaisir, du chocolat, etc. C'est important aussi pour les familles d'avoir (...) de la nourriture qui fasse plaisir aussi au cœur", indique Pierre Willefert, directeur de la Banque alimentaire du Nord. Au total, l'équivalent de 23 millions de repas sera distribué grâce à cette collecte partout en France.

