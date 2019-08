Seine-Maritime : les clients de ce magasin achètent et payent seuls

Franciane à l'habitude d'acheter ses légumes dans ce magasin d'Avesnes-en-Bray (Seine-Maritime). Un commerce qui a l'air comme les autres, à une différence près : il n'y a pas de caisses ni de vendeurs. Les clients se servent seuls et font eux-mêmes les comptes pour savoir combien ils doivent payer. "Je prends mes tomates, je les pèse et puis j'estime mon prix. Je fais la même chose avec les courgettes. Le prix est indiqué sur les étiquettes, donc il suffit de faire le calcul", explique la cliente. Il faut ensuite verser l'argent dans une boîte.

Une confiance basée entre les producteurs et les clients

"C'est un bon système dans le sens où, on peut venir, que ce soit, à 6 heures du matin ou à 4 heures de l'après-midi. On peut se servir, il n'y a pas de contrainte. Pas besoin que quelqu'un soit là pour le faire pour nous", ajoute Franciane Letouvet. Ce concept, Thomas et Charlène l'ont découvert aux États-Unis et ont décidé de le mettre en place chez eux. Le couple cultive ses fruits et légumes à quelques mètres seulement du magasin, sur une parcelle de 300 m2.

