Seine-Maritime : à Dieppe, les coquilles Saint-Jacques bradées à cinq euros le kilo

Produit phare des fêtes de fin d'année, la coquille Saint Jacques attire moins les consommateurs depuis le début du mois de janvier. Pourtant, les prix sont en baisse en ce début d'année, les stocks étant abondants.

Cinq euros le kilo de Saint-Jacques au marché aux poissons de Dieppe (Seine-Maritime). Depuis le début de la saison, jamais les prix n’avaient été aussi bas. Une aubaine pour les clients. “Le pouvoir d’achat est assez dur en ce moment pour tout le monde. Quand on veut se faire un petit plaisir personnel, ça fait du bien de payer un peu moins cher”, dit un homme.

Moins de débarques quotidiennes

Le nombre de consommateurs, qui a diminué depuis la fin des fêtes de fin d’année, a entraîné une baisse des prix, car les stocks sont toujours importants. “Il y a de forts apports de coquilles, de plus en plus. Préserver les ressources, c’est bien. Mais dans une ville comme Dieppe, il y a un an ou deux on était à 40 tonnes par jour, aujourd’hui, on est à 60”, explique Miguel Marguerie, mareyeur armateur. Pour réguler les stocks, la préfecture et les instances maritimes ont réduit de quatre à trois le nombre de débarques chaque jour.