Sécheresse : une production de sel exceptionnelle à Aigues-Mortes

À Aigues-Mortes, dans le Gard, la récolte de sel a commencé avec trois semaines d'avance et s'annonce bonne. Avec la sécheresse et le beau temps, les conditions étaient réunies pour produire du sel.

À Aigues-Mortes (Gard), la récolte de sel est bonne en 2022. Elle a commencé avec trois semaines d'avance et 30 tonnes sont ramassées chaque jour. "On pousse la fleur de sel, avec cette pelle, il y a des patins qui sont faits pour éviter de gratter le gros sel qui se dépose au fond, alors que la fleur de sel se forme en surface", explique Vincent Carli, saisonnier. Les conditions ont été réunies pour obtenir du sel : du soleil, du Mistral et pas une goutte de pluie.



La pluie arrête l'évaporation et la production de sel

"Une sécheresse comme en 2022, ça nous aide vraiment et ça favorise la cristallisation du sel et augmente la production", constate Alain Barthelot, responsable de la production de sel à Aigues-Mortes. En cas de mauvais temps, la pluie arrête l'évaporation et empêche la production de sel. Si le beau temps se maintient, la production de sel devrait encore augmenter avant la fin de la saison, mais de la pluie est annoncée dans les prochains jours.