Sécheresse : certains restaurateurs contraints de revoir leur menu

Un soleil de plomb brille depuis plusieurs semaines dans la Drôme. Dans ce potager à Grignan (Drôme), la végétation est sèche et certaines plantes ne poussent quasiment plus. "Là où j'aurais dû avoir [jusqu'à] 8 courgettes, eh bien je n'en ai pas", déplore ce jardinier. Il travaille avec le chef Julien Allano et fournit des légumes à son restaurant étoilé. Cette année, la récolte est difficile : il n'a pu sauver qu'un tiers des tomates de sa serre. Il assure n'avoir "jamais" connu ça. "J'ai connu des années où les tomates, je les amenais quasiment jusqu'à Noël. Et là, maintenant, mi-juillet..."



Il choisit ses recettes selon les récoltes

Une sécheresse à laquelle doit également s'adapter Julien Allano. Ce restaurateur propose un menu unique, au jour le jour. Il choisit ses recettes en fonction des récoltes et des conditions climatiques. "C'est de l'anticipation, c'est de la création et puis voilà, on s'adapte, on se réinvente. Il y a de nouvelles contraintes, on fait de nouvelles recettes, ce n'est pas plus compliqué que ça", sourit-il.