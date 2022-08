Sarthe : le moulin de la Bruère, à La Flèche, continue de fabriquer des glaçons à l’ancienne

France 3 Pays de la Loire : L. Poli, C. Lemercier, D. Lebrun

À la Flèche (Sarthe), le tintement des poulies résonne depuis 400 ans. Le moulin de la Bruère est le seul en France qui produit de la glace artisanale. Ce sont des bénévoles qui, aujourd’hui, font vivre le lieu. "Toute la partie autrement de poulie, de courroie et tout est ancienne. Elle date du XVIIe siècle. Cela ne bouge pas, c’est quelque chose de très très fiable", explique Michel Ducreux, bénévole de l’Association des amis du Moulin de la Bruère.



Un moulin actif trois mois par an

Il y a 30 ans, le moulin tournait 24 heures sur 24, sept jours sur sept et produisait de la glace pour toute la région. Désormais, il ne fonctionne que trois mois par an, durant l’été, afin de fournir les campings et les buvettes. Avant d’être racheté par la commune au milieu des années 1990, le moulin appartenait à des particuliers. L’Association des amis du Moulin de la Bruère permet aujourd'hui qu’il ne tombe pas dans l’oubli. Chaque samedi matin, les pains de glace sont vendus sur place au prix de 6 euros les 20 kg.