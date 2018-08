Santé : le retour du scorbut

On le croyait éradiqué depuis deux siècles. Appelé aussi peste des mers, le scorbut, qui fit des ravages chez les marins, émerge à nouveau dans les pays développés. Aux États-Unis, en Australie et en France, quelques dizaines de cas ont été signalés. Le scorbut survient en cas de graves carences en vitamine C, lorsque l'on en consomme moins de 10 mg par jour, alors qu'il en faut dix fois plus. Cette maladie se manifeste par des saignements sous la peau, sous la membrane qui recouvre l'os, et provoque donc des douleurs.

Privilégier les agrumes, les poivrons et les choux

Le scorbut survient en cas de grande précarité ou lorsque les personnes vivent isolées et ne peuvent pas faire leurs courses. Certains adolescents seraient également concernés lorsqu'ils ne consomment que de la "junk food". Pour éviter la maladie, une recommandation : consommer des fruits et légumes frais et variés comme les agrumes, les poivrons et les choux, tous sources de vitamine C.

