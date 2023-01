Santé : éliminer les excès de gras et de sucre après les repas de fête

Si vous avez le sentiment d’avoir fait quelques excès pendant les fêtes, même avant la galette, Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, présent lundi 2 janvier sur le plateau du 13 Heures, livre quelques conseils pour les éliminer.

Après les fêtes, faut-il faire une cure détox, et que désigne ce terme ? "Le détox, c’est tout simplement aider le foie à faire son travail de détoxification : neutraliser et aider à éliminer les toxines. Quand on dit toxique, on pense à l’alcool et on a raison, c’est bien le principal toxique du foie", souligne le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, lundi 2 janvier, sur le plateau du 13 Heures. "En plus, on met du temps à éliminer", ajoute-t-il.

Fruits, légumes et soupes à volonté

Il va falloir aussi éliminer d’autres excès, "les excès de gras, de viande, de sucre. Par exemple, la viande, quand on la digère, ça produit de l’ammoniaque qui est hautement toxique dans le sang", explique Damien Mascret, qui conseille d’y aller "doucement sur les viandes, les gras, le sucre. Par contre, vous pouvez vous lâcher sur les fruits, les légumes et les soupes", indique le spécialiste.