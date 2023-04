Santé : des conseils pour mieux manger

Vendredi 21 avril, sur le plateau du 13 Heures, le Docteur Damien Mascret a dévoilé quelques conseils pour manger plus sainement.

Contrairement aux idées reçues, les frites surgelées ne seraient pas si mauvaises pour la santé. "On dit toujours que c’est gras et salé mais, depuis quelques années, les industriels ont réduit les matières grasses et le sel dans leurs produits", indique le Docteur Damien Mascret, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 21 avril. Il conseille également de choisir des "grosses frites", moins imprégnées de graisse.

Des œufs et du roquefort

Concernant les jus de fruits, un verre contient "quatre sucres", soit "deux fois plus que dans deux oranges". "Comme toutes les boissons sucrées, ça provoque un pic de glycémie. L’idéal pour diminuer ce pic de sucre c’est de préférer le fruit entier", recommande le professionnel de santé. Il rappelle également "qu’il y a environ 50 mg de vitamine C dans [une] orange". En outre, manger des oeufs n’augmenterait pas le cholestérol. "Le professeur Lecerf, de l’institut Pasteur de Lille, souligne qu’un œuf par jour est tout à fait acceptable", indique le docteur Damien Mascret. Enfin, il est possible de manger du roquefort, mais "une portion raisonnable", environ 20 g.

