Santé : comment récupérer après les fêtes ?

Nous avons régalé nos papilles pendant les fêtes, mais notre système digestif lui s'est beaucoup fatigué. "Quand on mange trop gras, la vidange de l'estomac est très ralentie. Les aliments restent plus longtemps dans l'estomac. On se sent plein", explique le professeur Gabriel Perlemutier, auteur de "Les pouvoirs cachés du foie". "Vous avez pris trop d'alcool. L'alcool va aussi ralentir la vidange de l'estomac", ajoute-t-il. Des excès qui peuvent aller jusqu'à provoquer une crise de foie, une expression qui accuse un innocent. "Le foie, que l'on oublie tout le temps, va bien et travaille bien", explique-t-il. "Dès que ça va arriver dans le tube digestif, il va tout épurer. Quand on parle de crise de foie, c'est une crise du tube digestif, mais le foie va très bien", corrige le professeur.

"Vos bactéries vont vous le pardonner"

Pour se remettre après les fêtes, chacun sa méthode. "Je vais beaucoup dans la forêt, je fais de la marche nordique. Il faut s'y remettre", commente un homme. Pour cette femme, c'est un jus de citron le matin. "Très régulièrement, on le fait en cure donc on ne le fait pas tout le temps", précise-t-elle. "Si vous avez fait la fête, vos bactéries elles vont vous le pardonner. Elles ont fait la fête aussi. En revanche si c'est tous les jours où vous mangez pas bien, là vos bactéries vont être déséquilibrées", conclut le professeur Gabriel Perlemutier.

Le JT

Les autres sujets du JT