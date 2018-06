Sans gluten, ni lactose, ni viande : portrait d\'une adepte du \"manger sain\"

De nombreux régimes alimentaires font aujourd'hui des adeptes dans le monde entier. Vegan, sans gluten, sans produits laitiers, sans glucides, hyperprotéinés, "paléo"... La liste est longue mais témoigne de l'intérêt porté à notre alimentation.

Allergie ou intolérance alimentaire, envie de perdre du poids, respect des animaux ou simple effet de mode... Les raisons qui nous poussent à adopter ces nouveaux régimes alimentaires sont variées.

La loi du "sans"

Mary a une bibliothèque bien fournie. La jeune femme dévore les livres, mais pas n'importe lesquels. Tous ses livres ont un point commun : une alimentation saine. "J'ai arrêté tout ce qui est lactose, gluten et je suis devenue complètement vegan pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai eu des intolérances au gluten et au lactose assez fortes. Et je défends les animaux et je n'ai pas envie de participer à tout ça", confie Mary.

Elle partage ses convictions et sa passion de la nutrition en alimentant quotidiennement son blog. De quoi fédérer une communauté très active d'adeptes du manger sain : "Je poste des recettes tous les jours sur mon blog. Il peut aussi s'agir de commentaires, de questions ou d'un partage d'idées de recettes... Je partage mes expériences, des conseils pratiques... Les gens commencent vraiment à se dire qu'ils doivent faire plus attention à ce qu'ils mangent avec moins de fast-food, moins d'aliments transformés...".

Et la blogueuse ne se contente pas de la théorie. En pratique, pendant ses courses, Mary sait parfaitement décrypter la composition des produits. Avec des ingrédients spécifiques et quelques astuces, la jeune femme prépare des recettes entièrement vegan.

Mary a su composer avec son entourage. Loin d'être une lubie, son régime vegan et sans gluten est complètement inscrit dans son mode de vie.





