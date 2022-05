Salades en sachet : sont-elles vraiment écologiques ?

Les salades en sachet sont lavées, coupées comme il faut et peuvent être utilisées sans aucun préparatif. Mais quel est leur impact sur l'environnement ?

Les salades en sachet représentent un véritable succès commercial malgré leur prix élevé. Leur côté pratique est plebisictée. "Si on est pressés, c’est un gain de temps", avoue une femme. Les salades sont récoltées en plein champ, en France par 450 maraîchers. Mais en hiver, elles viennent d’Espagne ou d’Italie. Lorsqu’elles sont importées, elles sont soigneusement examinées et triées. 100% des déchets sont recyclés. Ils serviront de compost ou de nourriture pour les animaux.



13% à 14% d’impact environnemental supplémentaire

Les salades sont ensuite lavées avec une eau légèrement chlorée pour enlever la terre et les bactéries. Cela nécessite "entre 8 et 12 litres d’eau", précise Pierre Meliet, président du syndicat des fabricants de produits végétaux prêts à l’emploi. "Si vous lavez la salade trois fois (à la maison), vous allez en consommer probablement plus que ça", poursuit-il. Les salades sont emballées dans des sachets en plastique, difficilement recyclables. "La salade en sachet a à peu près 13 à 14% d’impact environnemental supplémentaire par rapport à une salade en vrac", souligne François Martin, cofondateur de l'application Yuka.