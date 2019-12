Réveillon : comment bien choisir les huîtres ?

Il existe deux formes différentes d'huîtres : les huîtres plates que l'on trouve principalement en Bretagne et en Normandie, et les huîtres creuses. "On peut distinguer deux catégories d'huîtres creuses : l'huître fine de claire et l'huître spéciale. L'huître creuse représente la majeure partie de la production française (95%). Plus de 100 000 tonnes d'huîtres sont produites chaque année", explique le journaliste de France 2 Léopold Audebert, présent sur le plateau du 13 Heures.

Le goût des huîtres diffère selon la variété

"Pour ne pas finir avec l'estomac retourné, il y a trois choses à faire : d'abord, vérifier l'odeur de l'huître. Il faut s'assurer que les huîtres sont bien fermées au moment de l'achat, il ne faut pas hésiter à les faire s'entrechoquer entre elles. Si ça sonne creux, ce n'est pas très bon signe", précise le journaliste. Le goût des huîtres diffère selon les variétés. Certaines huîtres sont récoltées en mer et directement vendues ; elles présentent donc un fort goût iodé. D'autres passent par des bassins avant d'être commercialisées : leur goût iodé est affiné.

