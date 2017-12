Réveillon : comment accommoder les restes ?

Au lendemain de Noël, le réfrigérateur est souvent encore bien rempli, il faut cuisiner ce qu'il reste des repas de fête. Avec une cuisse de dinde, un morceau de foie gras et ce qu'il reste d'une purée de potimarron, Leila Martin, blogueuse, a l'idée d'un repas convivial. Pour assaisonner la viande, elle utilise même un fond de bouteille : 20 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson.

Un repas économique

Pendant ce temps, elle réalise une salade avec le foie gras des fêtes. Sans faire de nouvelles courses, elle a pu concocter un repas complet pour sa famille. "Si on est en manque d'idée, on peut aller sur internet et taper le nom des ingrédients qu'on a dans le réfrigérateur pour trouver de bonnes idées de recettes", conseille Leïla Martin. Une manière économique de faire durer le plaisir des fêtes sur la table.

