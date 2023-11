Reportage Pour lutter contre le gaspillage, l’Allemagne veut supprimer les dates limites de consommation

Le ministre de l'Alimentation allemand milite au niveau européen pour que les dates de péremption ne figurent plus sur les produits qui ont une longue durée de conservation.

Verena, 77 ans, fait ses courses dans un supermarché de l'ouest de Berlin, sans vraiment prêter attention aux dates inscrites en très petits caractères sur les emballages. "Les dates ne servent à rien. C'est un truc de l'industrie pour vendre plus", assure la septuagénaire.

"À mon époque, il n'y en avait pas. Ce qui n'est pas bon, on le sent ! Pour le poisson, on le voit aux yeux, aux branchies. Si la confiture ou le pain ne sont plus bons, il y a la moisissure. C'est une habitude." Verana, 77 ans à franceinfo

Pour Susana, mère de deux enfants en bas âge, c'est tout le contraire. "Je ne consomme aucun produit dont la date est dépassée, affirme-t-elle, même pas d'un jour. On fait très attention. Il y a tant de choses qui peuvent nous rendre malade. On jette beaucoup parce qu'à chaque fois, on achète trop."

Inutile pour le riz, les pâtes, les lentilles, les épices ou même le miel

Chaque Allemand jette en moyenne 80 kilos de nourriture par an. Au niveau européen, ce sont près de 59 millions de tonnes d'aliments qui passent à la poubelle, ce qui représente environ 130 kilos par habitant. Un gaspillage en partie évitable, soutient le ministre allemand de l’Alimentation qui milite pour que l’Union européenne fasse interdire la mention des dates limites de consommation sur les produits qui ont une longue durée de conservation.

Thomas Henle, professeur de chimie alimentaire à l'Université technique de Dresde, confirme que pour certains produits, cette date n'est pas utile. "Pour les aliments qui sont très secs et contiennent peu d'eau, par exemple, le riz, les pâtes ou le miel, on pourrait la supprimer, assure-t-il. Tant que l'emballage est fermé, ils peuvent être conservés en théorie sans limite de temps. On a découvert, par exemple, du miel dans des amphores de l'Antiquité qui avait des milliers d'années, et ce miel était en théorie encore consommable". À cet inventaire s'ajoutent encore les lentilles, le thé ou les épices, qui, stockés hermétiquement à l'abri de la lumière et de l'humidité, peuvent être conservés de longues années.