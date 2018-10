Repas : faut-il tout cuisiner à l'avance ?

C'est une habitude que prennent de plus en plus de familles : préparer leurs repas à l'avance, le dimanche, pour toute la semaine. Chaque dimanche matin, Véronique Lévy est aux fourneaux. Elle prépare les repas de sa famille pour toute la semaine. Cela demande organisation et anticipation. Le choix des menus se fait dès le jeudi, son mari se charge, lui, des courses le vendredi. Rien n'est laissé au hasard. Il faut prévoir cinq repas pour quatre personnes du lundi au vendredi. Mais pour Véronique Lévy, le stress du repas en rentrant du travail, c'est fini !

Combien de temps peut-on garder les aliments cuisinés ?

Une fois les aliments cuits, il s'agit de les conserver toute une semaine. Alors, réfrigérateur ou congélateur ? "En ce qui concerne les plats cuisinés, on conserve maximum trois jours au réfrigérateur. Si on congèle, on va prendre un contenant adapté à la congélation", explique Florence Foucaut, nutritionniste. Mais là, attention : les plats cuisinés et la viande rouge peuvent être conservés un mois maximum au congélateur. Pour les légumes crus, comptez jusqu'à deux mois. Si au départ l'exercice peut sembler fastidieux, préparer ses repas en avance permet de gagner du temps et surtout, de manger sain tous les soirs.

Le JT

Les autres sujets du JT