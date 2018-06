Régime : quand les hommes s'y mettent

Chaque année, à l'approche de l'été, certains se posent la même question, celle de maigrir ou d'assumer ses rondeurs. Si les hommes sont souvent décontractés sur le sujet, ils sont néanmoins plus nombreux à vouloir maigrir. Selon une étude, 1 homme sur 2 serait mécontent de son poids, 39% ont déjà fait un régime et 14% en ont déjà fait cinq.

1 homme sur 4 pratique un régime sans avoir un réel besoin de maigrir

L'une des motivations pour entamer un régime, c'est souvent de vouloir plaire et se plaire. "Aujourd'hui, on sent bien que la gent masculine fait très attention à son corps, au vieillissement, aux rides, à beaucoup de choses", observe Joëlle de Naurois, dirigeante du centre de Cryothérapie Kold Kryo à Paris. Certains utilisent des applications pour gérer leurs calories quotidiennes. Aujourd'hui, on estime aussi que 1 homme sur 4 pratique un régime sans avoir un réel besoin de maigrir.

Le JT

Les autres sujets du JT