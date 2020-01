Recettes de grand-mère : que vaut la détox ?

Il y a des repas de fêtes que l'on paie cash. Une bonne détox, c'est cela qu'il nous faut ! Des recettes de grand-mère, on en a trouvé plein sur internet, mais qu'est-ce qui est efficace ? On a voulu vérifier. "Il faut boire du thym, vous allez voir la santé que vous aurez après", affirme une grand-mère rencontrée sur le marché. Les fruits et les légumes sont-ils capables de nettoyer notre organisme ?

"Se remettre à l'eau et manger plus léger"

Pour une bonne purge, faut-il faire une cure de citron, de thym ou d'artichaut ? "C'est la diversité alimentaire qui est bonne, ce n'est pas un aliment en particulier qui va aider votre foie et vos reins. La détox, c'est se remettre à l'eau et manger plus léger", explique le docteur Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste. Pour expier les excès, il existe une autre solution : le sport. Tous les sports. Mais ce qui paie, c'est la régularité.

