Rappel de reblochon chez Leclerc : sept enfants en bas âge infectés à l'Escherichia coli

Dans un communiqué, les ministères de la Santé et de l'Agriculture ont révélé sept cas d'infection à la bactérie "Escherichia coli".

Si vous avez du reblochon au frigo, vérifiez bien l'étiquette. Sept enfants en bas âge ont été infectés par la bactérie Escherichia coli après avoir mangé de ce fromage acheté dans un supermarché Leclerc, rapporte vendredi 11 mai les ministères de la Santé et de l'Agriculture. "Tous les reblochons entiers au lait cru de marque 'Nos régions ont du talent' commercialisés depuis le 21 janvier 2018 dans les enseignes Leclerc ont fait l’objet de mesures de retrait-rappel", précisent-ils.

Les autorités sanitaires ont identifié "sept cas d'infections à Escherichia coli, dont six syndromes hémolytiques et urémiques [des complications rénales] survenus chez des enfants âgés de un an et demi à 3 ans", indiquent les deux ministères dans un communiqué conjoint.

Les ministères recommandent aux personnes qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer. Si vous présentez les symptômes d'une infection à Escherichia coli – diarrhées parfois sanglantes, douleurs abdominales, vomissements –, il faut consulter un médecin en lui mentionnant le lien possible avec la bactérie. "En l'absence de symptôme dans les dix jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin", précise le communiqué.