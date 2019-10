Radis noirs : deux recettes pour retrouver une bonne digestion

La cheffe Angèle Ferreux-Maeght vous donne quelques astuces pour cuisiner facilement ce légume parfait pour vos recettes d’automne !

La recette des pickles de radis noir :

-1 radis noir

-20 cl d'eau

-20 cl de vinaigre de cidre

-2 cuillères à soupe de sucre

-de la cardamome



Couper le radis noir, de préférence bio et bien ferme, en fines tranches à l'aide d'une mandoline. Puis, verser dans un récipient 20cl d'eau et 20 cl de vinaigre de cidre et ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Ajouter quelques quelques grains de cardamome et faire chauffer. Pendant ce tremps, disposer les pétales de radis dans un bol stérilisé. Bien tasser pour éviter qu'il y ait de l'air. Ensuite, verser le vinaigre chaud, laisser refroidir et fermer le bol.

A déguster à l'apéritif ou dans des sandwichs !

La recette du velouté de panais et de radis noir :

-1 radis noir

-1 panais

-1 oignon

-du lait de noisette

-des feuilles de laurier

-des graines de sésame

-de l'huile de noisette

-des noix fraiches

-du sel

Eplucher le radis noir et le panais puis couper l'oignon. Faire chauffer le tout dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et quelques feuilles de laurier. Laissez dorer 5 à 10 minutes et rajouter le lait de noisette ( à votre convenance selon l'épaisseur souhaitée). Laissez cuir en couvrant puis mixer le tout. Ajouter un peu de seul, du sésame, de l'huile de noisette et quelques noix fraîches. A servir bien chaud !