Quelques précautions pour un bon réveillon

Comment ne pas finir la soirée du réveillon aux urgences à cause d'un couteau à huître ou d'un bouchon de champagne ? Quelles sont les précautions à prendre pour que les guirlandes électriques n'enflamment pas le sapin qui trône toujours fièrement dans un coin du salon ? Quelles idées de menus choisir pour un repas de fête raisonnable mais gourmand ?

Maitriser le couteau à huître et le bouchon de champagne

Quels sont les gestes à connaître en cas de blessures à la main par couteau à huître ou de bouchon de champagne dans l'œil ? Voici quelques précautions à prendre pour ne pas passer le réveillon aux Urgences.

Des sapins bien enguirlandés

Pour éviter que les fêtes de Noël se transforment en feux de la Saint Jean, pensez à bien choisir vos guirlandes lumineuses !

Selon un rapport de la Commission européenne, une guirlande électrique sur trois serait dangereuse. Les contrôles ont montré des défauts pouvant entrainer des risques d'électrocution ou d'incendie.

Conseils pratiques pour repas festif

L'idée n'est pas forcément de manger léger, mais plutôt de traverser au mieux un véritable marathon de la table.

Comment éviter les maux de tête de lendemain de fête trop arrosée ? Quels sont les remèdes de grand-mère qui ont fait leurs preuves ?

Un menu de fêtes mais sans complexes !

Des recettes simples, gourmandes mais sans excès : explications avec Iza Guyot, chef du restaurant Le Casier à Vin.

Entrée

Aumônière de crevettes au gingembre et citron vert

Aumônière de crevettes au gingembre et citron vert Plat

Cappuccino de coco de Paimpol et plancha de noix de Saint-Jacques

Cappuccino de coco de Paimpol et plancha de noix de Saint-Jacques Dessert

Nems de poires, crème de chocolat noir à l'eau de rose

Des idées pour un réveillon allégé

Verrine de crabe, mangue et concombre

Ingrédients (pour quatre personnes)

1/3 de concombre

1/2 mangue fraîche

3 pinces de crabe (tourteau)

2 c. à s. de fromage blanc à 20 % MG

1 c. à c. rase de moutarde au piment d'Espelette ou ketchup à teneur réduite en sucre

1 c. à c. de menthe ciselée

1 c. à c. de coriandre fraîche ciselée

1 c. à c. de jus de citron vert

1 c. à s. d'aneth ciselé

Sel et poivre

Piment d'Espelette

Préparation



1 - Lavez et pelez la mangue.

2 - Coupez-la en tranches puis en petits dés et mettez-la dans un bol.

3 - Lavez le concombre, essuyez puis coupez-le dans le sens de la longueur.

4 - Eliminez les pépins à l'aide d'une cuillère à café.

5 - Coupez sa chair avec la peau en petits dés également et ajoutez-les à la mangue.

6 - Emiettez la chair du crabe et coupez-la si besoin puis ajoutez-la au mélange mangue-concombre.

7 - Mélangez dans un bol le reste des ingrédients et versez cette sauce sur la préparation au crabe. Mélangez et répartissez dans des verrines.

Bûche choco-poires-amandes

Ingrédients (pour huit personnes)

3 oeufs

80 g de farine de blé T65 ou farine de riz complet

50 g de chocolat noir à 70% de cacao

1 c. à s. de cacao en poudre non sucré

30 g de sucre blond de canne

Sel

Crème aux amandes :

250 ml de lait d'amandes

1 oeuf

25 g de farine

Quelques gouttes d'extrait d'amandes (facultatif)

3 poires

2 c. à s. de sucre vanillé

1 citron

Préparation



1 - Préchauffez le four à 180 °C (th. 6/7).

2 - Faites fondre le chocolat au bain-marie avec 2 c. à s. d'eau.

2 - Cassez les trois oeufs en séparant les blancs des jaunes dans deux récipients creux. Versez le sucre sur les jaunes et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez la farine et le cacao en continuant de mélanger. Ajoutez le chocolat fondu et mélangez à nouveau.

3 - Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Incorporez-les délicatement à l'appareil précédent à l'aide d'une spatule souple.

4 - Couvrez une plaque à four de papier sulfurisé. Versez la pâte dessus, égalisez à la spatule et faites cuire pendant 15 minutes au four.

5 - Pendant ce temps, préparez la crème. Mélangez l'oeuf, la farine, le sucre et l'extrait d'amandes dans un saladier.

6 - Faites bouillir le lait d'amandes et versez-le dans le saladier en remuant au fouet. Videz ce mélange dans la casserole et remettez à bouillir jusqu'à épaississement de la crème. Laissez tiédir hors du feu.

7 - Coupez les poires en deux, avant de les peler et épépiner. Coupez-les en lamelles et arrosez-les du jus du citron.

8 - Chauffez une poêle et saupoudrez-la de sucre vanillé avant d'y déposer les lamelles de poire. Laissez cuire pendant 2 minutes. de chaque côté.

9 - Démoulez le gâteau, déposez-le sur le plan de travail et tapissez-en l'intérieur de la moitié de la crème. Déposez les poires par-dessus en en réservant quelques lamelles, roulez le gâteau et posez-le sur un plat de service.

10 - Etalez le reste de crème en une couche uniforme sur le gâteau. Disposez les lamelles de poires sur le dessus de la bûche. Ajoutez quelques copeaux de chocolat noir réalisés à l'aide d'un couteau économe. Réservez au frais.

Pour voir d'autres recettes, rendez-vous sur le site de Solveig Darrigo : http://www.nutriveig.fr/