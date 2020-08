Puy- de-Dôme : un guide des circuits courts

C. Collet, P. Félix, P. Raclet

Sur ces pages figurent les bonnes adresses pour consommer autrement. Chez Jade Christin, on trouve des produits bio des circuits courts. "On a par exemple des œufs qui proviennent de Haute-Loire, des légumes produits à moins de 30 kilomètres", explique-t-elle en présentant son magasin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le local est un critère pour avoir sa place dans le guide, une visibilité pour conquérir de nouveaux clients.

"Élargir ses horizons"

"J'ai découvert beaucoup d’endroits grâce à ce petit guide que j’ai acheté la semaine dernière. C’est très varié, pas uniquement dans l’alimentaire. Ça permet d’élargir nos horizons", se réjouit une cliente en rayon. Le guide permet aussi aux commerces indépendants de s’unir et de peser plus lourd sur le marché. Une centaine de structures y sont répertoriées, et la liste devrait s’élargir.





